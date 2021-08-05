Государственная измена: против крымских силовиков возбуждено 68 дел

Офис Генерального прокурора Украины расследует 68 уголовных дел в отношении крымских правоохранителей, которые изменили присяге и перешли на службу в Российской Федерации после аннексии полуострова.

В их отношении заведены уголовные дела по ст.111 (Государственная измена) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Прокуроры продолжают процессуальные действия для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, накануне сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении мужчине, который 4 августа захватил знание Кабинета министров, с гранатой в руках.

Ему вменяется три статьи Уголовного кодекса — ст.341 (Захват государственных зданий), ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием).

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: Крымская Солидарность