В Грузии произошло четвертое за сутки землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло сегодня утром на юге Грузии.

Близ Тбилиси, в 100 км, грузинский национальный центр сейсмического мониторинга зафиксировал мощные подземные толчки.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 8:28 по тбилисскому времени (7:28 мск) в 25 км к юго-западу от города Дманиси, вблизи села Самеба. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

Это уже четвертое за последние сутки землетрясение, с интервалами в несколько часов, которое случилось в этом регионе.

Два из них магнитудой 3,6 и 3,4 были зафиксированы ночью 7 августа, а предыдущее — вечером 6 августа.

Накануне подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в пятницу днем ​​в этом же регионе в 25 км от Тбилиси, в километре к западу от города Болниси.

Еще более мощное землетрясение — силой 6 баллов зафиксировали в Долине Антилоп на севере Калифорнии (США), неподалеку от границы со штатом Невада.

Этот район мало заселен, информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7,5 км.