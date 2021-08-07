У Грузії стався четвертий за добу землетрус

Землетрус магнітудою 3,9 стався сьогодні вранці на півдні Грузії.

Неподалік Тбілісі, за 100 км, грузинський національний центр сейсмічного моніторингу зафіксував потужні підземн поштовхи.

За інформацією сейсмологів, землетрус стався о 8:28 за тбіліським часом (7:28 за Києвом) в 25 км на північний захід від міста Дманісі, поблизу села Самеба. Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 11 км.

Це вже четверте протягом останньої доби землетрус, що з інтервалами в кілька годин сталися в цьому регіоні.

Два з них магнітудою 3,6 і 3,4 були зафіксовані вночі 7 серпня, а попереднє – увечері 6 серпня.

Напередодні підземні поштовхи магнітудою 3,5 сталися в п’ятницю вдень в цьому ж регіоні в 25 км від Тбілісі, в кілометрі на захід від міста Болнісі.

Ще більш потужний землетрус – силою 6 балів зафіксовано в Долині Антилоп на півночі Каліфорнії (США), неподалік від кордону зі штатом Невада.

Цей район мало заселений, інформація про постраждалих поки не надходила.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7,5 км.