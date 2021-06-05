В Карпатах, в селе Манява Богородчанского района, зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера, жертв и пострадавших нет.

— 4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало, — сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам специалистов, толчки до 2 баллов обычно неощутимы для людей, их обнаруживают и регистрируют только сейсмографы.

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На сейсмической станции Карпатского региона сказали, что подземные толчки магнитудой около 1,9 не имели негативных последствий, поскольку не ощущались на поверхности.