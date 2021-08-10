Во Львове не работает большинство трамвайных маршрутов из-за аварии

Во Львове во вторник, 10 августа, из-за аварии не работает большинство трамвайных маршрутов. Коммунальщики пытаются найти причину поломки.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

— Возникла аварийная ситуация — на третьей тяговой подстанции депо на улице Городецкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель. Работники предприятия уже ищут повреждение, — сообщили в ведомстве.

Так, сейчас не работает большинство трамвайных маршрутов и троллейбусные маршруты №32 и 22.

Городской совет Львова просит жителей извинить за неудобства и с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, в мае во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн. При этом стоимость билета может быть ниже, если его покупать другим способом.

Тариф в 7 грн в автобусах Львова действовал с февраля 2019 года, а в электротранспорте города – с января 2020 года.

Источник: Львовский горсовет

Фото: Львовский горсовет