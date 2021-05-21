Во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн. При этом стоимость билета может быть ниже, если его покупать другим способом.

Соответствующее решение Горисполком Львова принял на заседании 21 мая. Решение вступает в силу с 27 мая.

Читайте Во Львовской области ночью сгорел рейсовый автобус

Так, цена проезда в электротранспорте будет зависеть от способа покупки билета: 10 грн – если покупать билет у водителя, 9 грн – при условии покупки билета в специализированных точках продажи и 8,5 грн – при покупке билета онлайн.

Цена на месячный проездной в электротранспорте не изменится: 150 грн (80 грн – для льготных категорий).

Заместитель городского главы Львова Ирина Маруняк заявила, что такое решение является компромиссным.

— По состоянию на сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12,4 грн, а в автобусах – 14,6 грн. Но сейчас мы вносим предложение на рассмотрение исполкома, чтобы тариф составил 10 грн, принимая во внимание результаты общественных слушаний и возможности наших жителей, — сообщила Маруняк.

Тариф в 7 грн в автобусах Львова действовал с февраля 2019 года, а в электротранспорте города – с января 2020 года.

В то же время в общественном транспорте сохранили льготный проезд для всех категорий льготников, в том числе пенсионеров.

Повышение стоимости проезда

Ранее Киевский метрополитен обратился к властям столицы с просьбой повысить цену проезда в метро до 21 грн.

Также в Киевпастрансе назвали ожидаемые тарифы: 25,18 грн — для трамваев, троллейбусов, автобусов, 78,9 грн — для городской электрички.

Источник: Львовский горсовет