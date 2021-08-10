У Львові не працює більшість трамвайних маршрутів через аварію

У Львові у вівторок, 10 серпня, через аварію не працює більшість трамвайних маршрутів. Комунальники намагаються знайти причину поломки.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

– Виникла аварійна ситуація – на третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель. Працівники підприємства вже шукають пошкодження, – повідомили у відомстві.

Так, зараз не працює більшість трамвайних маршрутів і тролейбусні маршрути №32 і 22.

Міська рада Львова просить жителів вибачити за незручності та із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, у травні у Львові проїзд в громадському транспорті подорожчав з 7 до 10 грн. Водночас вартість квитка може бути нижчою, якщо його купувати іншим способом.

Тариф у 7 грн в автобусах Львова діяв з лютого 2019 року, а в електротранспорті міста – із січня 2020 року.

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Джерело: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада