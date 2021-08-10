Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Львові не працює більшість трамвайних маршрутів через аварію

трамвай львовский горсовет

У Львові у вівторок, 10 серпня, через аварію не працює більшість трамвайних маршрутів. Комунальники намагаються знайти причину поломки. 

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. 

– Виникла аварійна ситуація – на третій тяговій підстанції депо на вулиці Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель. Працівники підприємства вже шукають пошкодження, – повідомили у відомстві. 

Так, зараз не працює більшість трамвайних маршрутів і тролейбусні маршрути №32 і 22. 

Міська рада Львова просить жителів вибачити за незручності та із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, у травні у Львові проїзд в громадському транспорті подорожчав з 7 до 10 грн. Водночас вартість квитка може бути нижчою, якщо його купувати іншим способом.

Тариф у 7 грн в автобусах Львова діяв з лютого 2019 року, а в електротранспорті міста – із січня 2020 року.

Читайте
Київ повністю відмовився від паперових талонів у транспорті - як сплатити за проїзд

Джерело: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка