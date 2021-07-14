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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Киев полностью отказался от бумажных талонов в транспорте — как оплатить проезд

Киев полностью отказался от бумажных талонов в транспорте — как оплатить проезд

Со среды, 14 июля, в Киеве окончательно выйдут из обращения бумажные талоны на проезд в общественном транспорте. Осуществить поездку можно будет только с помощью цифрового билета.

Столица станет первым городом в Украине, который откажется от бумажных билетов.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь транспортную карту или QR-билет.

Где купить QR-билет в Киеве

  • в приложении Киев Цифровой;
  • на станциях метро;
  • в T-киосках;
  • в терминалах Easy Pay;
  • в терминалах самообслуживания е-билета.

Отмена бумажных билетов и переход на цифровые будет способствовать улучшению ведения учета пассажирооборота. Власти Киева смогут более эффективно контролировать общественный транспорт, его загруженность и количество.

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Источник: КГГА

Фото: УНИАН

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