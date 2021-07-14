Со среды, 14 июля, в Киеве окончательно выйдут из обращения бумажные талоны на проезд в общественном транспорте. Осуществить поездку можно будет только с помощью цифрового билета.
Столица станет первым городом в Украине, который откажется от бумажных билетов.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь транспортную карту или QR-билет.
Где купить QR-билет в Киеве
- в приложении Киев Цифровой;
- на станциях метро;
- в T-киосках;
- в терминалах Easy Pay;
- в терминалах самообслуживания е-билета.
Отмена бумажных билетов и переход на цифровые будет способствовать улучшению ведения учета пассажирооборота. Власти Киева смогут более эффективно контролировать общественный транспорт, его загруженность и количество.
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