Со среды, 14 июля, в Киеве окончательно выйдут из обращения бумажные талоны на проезд в общественном транспорте. Осуществить поездку можно будет только с помощью цифрового билета.

Столица станет первым городом в Украине, который откажется от бумажных билетов.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь транспортную карту или QR-билет.

Где купить QR-билет в Киеве

в приложении Киев Цифровой;

на станциях метро;

в T-киосках;

в терминалах Easy Pay;

в терминалах самообслуживания е-билета.

Отмена бумажных билетов и переход на цифровые будет способствовать улучшению ведения учета пассажирооборота. Власти Киева смогут более эффективно контролировать общественный транспорт, его загруженность и количество.

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