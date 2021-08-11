В Черном море в районе Новороссийска произошел разлив нефти. Власти России изначально занизили данные о его площади в 400 раз. Позже оказалось, что площадь разлива составляет почти 80 квадратных километров.

Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.

По данным российского Гринписа, ликвидация последствий разлива может занять несколько недель, а загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека.

— Локализации не произошло, судя по тому, что представлено на карте. Этот разлив точно за сутки не уберется. Я думаю, что операция может продлиться несколько недель и до первого шторма, так как во время шторма суда не смогут продолжить работу. Если шторма не будет — то одна-две недели, — сообщил эколог Гринписа Владимир Чупров.

Он добавил, что если будет шторм, то разлив уже не получится отловить.

— Большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу и, конечно же, в этом ничего хорошего, так как это нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать вблизи — а это канцероген, который вызывает онкологию, — рассказал Чупров.

Эколог отметил, что для ликвидации разлива необходимы специальные суда, у которых есть морские боны — специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения.

В свою очередь главный научный сотрудник российского института океанологии РАН Андрей Костяной сказал, что нефтяное пятно может исчезнуть само к вечеру 11 августа из-за погодных условий.