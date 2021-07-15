За последний год цена на бензин, газ и дизельное топливо в Украине в среднем стала выше на 36%, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Впрочем, цены на топливо могут продолжить расти, так как в мире намечается тенденция к росту стоимости нефти после обвала в 2020 году на фоне пандемии.

Украина зависит от мировых котировок на нефть. Поэтому чем выше цена, тем дороже будет стоить топливо в Украине. Сегодня нефть торгуется на уровне $76 за баррель, но уже в ближайшее время рост может продолжиться.

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Мировые новостные агентства 14 июля сообщили, что страны ОПЭК+ достигли договоренности касательно ограничения добычи нефти. Согласовать сделку не удавалось из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов, власти которых считали, что их квота по добыче нефти на слишком низком уровне. Теперь в этом вопросе, вероятно, достигнут компромисс.

Отметим, что ограничение добычи нефти влияет на цену барреля в сторону роста. После вышеупомянутых новостей нефть марки Brent за неполный день подскочила с $75,6 за баррель до $76,6.

Как объясняет руководитель Консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, договоренность стран ОПЕК+ была ожидаемой.

— Это решение ожидаемое, потому что было видно, что страны ОПЕК+ чешут старые раны, когда в прошлом году цена нефти падала до $15 за баррель. Сейчас они хотят компенсировать потери. Другое дело, куда эта цена полетит. Сейчас началась старая песня, когда нефть должна расти до $100 за баррель, — сообщил он.

При этом Куюн отмечает, что ограничение добычи странами ОПЕК+ не только поднимает цены на нефть, но также даст больше мотивации другим странам, которые не входят в ОПЕК+, в частности США. По его мнению, это может сбалансировать котировки, от которых зависит Украина.

— Мы зависимы полностью от мировых котировок нефти. Поэтому если нефть будет стоить дорого, то у нас будет дорогой бензин и дизтопливо, — добавляет эксперт.

При таких раскладах нагрузка на потребителя будет расти, но здесь есть также экономические плюсы. В частности, рост валютной выручки для Украины и укрепление гривны по отношению к иностранным валютам.

— У нас сырьевая экономика. Обычно, когда дорогая нефть, то с ней дорожают другие экспортные позиции, такие как химическая продукция, металлопрокат. То есть больше валютной выручки приходит в Украину. И поэтому гривна укрепляется. Но с другой стороны, это будет давить на потребителя горючего. И будет давить на экономику того же промышленного производства, — отмечает Куюн.

Он обратил внимание, что в прошлом году, во время обвала цен на нефть, упала также валютная выручка Украины. Это в результате негативно повлияло на курс гривны к доллару и другим валютам.

Чтобы цены на топливо в Украине не продолжили стремительный рост, необходимо, чтобы цена за баррель нефти оставалась на уровне $60-70, уверен эксперт.