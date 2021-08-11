У Чорному морі в районі Новоросійська стався розлив нафти. Влада Росії спочатку занизила дані про його площу у 400 разів. Пізніше виявилося, що площа розливу складає майже 80 квадратних кілометрів.

Нафтову пляму 8 серпня було витягнуто від берега у відкрите море на відстань 19 км.

За даними російського Грінпісу, ліквідація наслідків розливу може зайняти кілька тижнів, а забруднення вплине як на морських тварин, так і на людину.

– Локалізація не відбулася, судячи з того, що представлено на карті. Цей розлив точно за добу не забереться. Я думаю, що операція може тривати кілька тижнів і до першого шторму, оскільки під час шторму судна не зможуть продовжити роботу. Якщо шторму не буде – то один-два тижні, – повідомив еколог Грінпісу Володимир Чупров.

Він додав, що якщо буде шторм, то розлив вже не вдасться відловити.

– Велика частина розливу рознесеться морем, частина піде в атмосферу і, звичайно ж, у цьому нічого хорошого, оскільки це завдасть шкоди живим організмам і людині, яка буде цим дихати поблизу – а це канцероген, який викликає онкологію, – розповів Чупров.

Еколог зазначив, що для ліквідації розливу необхідні спеціальні судна, у яких є морські бони – спеціальні загородження, що запобігають розповсюдженню забруднення.

Своєю чергою головний науковий співробітник Російського інституту океанології РАН Андрій Костяной сказав, що нафтова пляма може зникнути сама до вечора 11 серпня через погодні умови.