Убил сестер ради квартиры: в Киеве мужчина предстанет перед судом

В Киеве 54-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. Его подозревают в убийстве двух сестер ради квартиры.

Местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина. Так, его обвиняют в убийстве сестер с целью завладения квартирой, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следователей, осенью 2020 года подозреваемый захотел завладеть полностью квартирой, принадлежавшей двум сестрам.

Известно, что у женщин не было близких родственников. Поэтому мужчина легко вошел в доверие к ним.

В прошлом году 12 ноября злоумышленник намеренно отравил метиловым спиртом одну из своих жертв.

На следующий день под вымышленным предлогом он заманил другую сестру в Голосеевский парк, где застрелил ее из огнестрельного оружия.

Через несколько дней после убийства, 18 ноября 2020 года, мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух лиц с корыстных мотивов.

Сейчас подозреваемый остается под стражей.

Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Источник: Киевская горпрокуратура