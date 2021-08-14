Убил сестер ради квартиры: в Киеве мужчина предстанет перед судом

В Киеве 54-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. Его подозревают в убийстве двух сестер ради квартиры.
Местная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина. Так, его обвиняют в убийстве сестер с целью завладения квартирой, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 115 УК Украины).
По данным следователей, осенью 2020 года подозреваемый захотел завладеть полностью квартирой, принадлежавшей двум сестрам.
Известно, что у женщин не было близких родственников. Поэтому мужчина легко вошел в доверие к ним.
В прошлом году 12 ноября злоумышленник намеренно отравил метиловым спиртом одну из своих жертв.
На следующий день под вымышленным предлогом он заманил другую сестру в Голосеевский парк, где застрелил ее из огнестрельного оружия.
Через несколько дней после убийства, 18 ноября 2020 года, мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух лиц с корыстных мотивов.
Сейчас подозреваемый остается под стражей.
Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Источник: Киевская горпрокуратура