Співробітники поліції проводитимуть поверхневий огляд всіх громадян, які планують мітингувати біля Офісу президента України.

Про це в четвер, 14 серпня, розповів прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, будь-який активіст у якого при собі не буде виявлено ніяких небезпечних предметів, отримає вільний доступ до будівлі ОП.

– Деякі учасники протесту на Банковій відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички з поліцейськими, – заявив Шевченко.

Він додав, що правоохоронці і службовці Нацгвардії змушені були застосувати спецзасоби. Протестуючі вели себе агресивно, кидали в бік правоохоронців димові шашки, каміння і палили шини.

Димові шашки та палаючі шини: біля Офісу президента пройшов мітинг / 6 фотографий

В результаті зіткнень семеро силовиків отримали опіки очних яблук, а ще кілька – інші травми.

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Шевченко закликав учасників акцій протестів не порушувати громадський порядок в центрі міста і проводити акцію мирно.