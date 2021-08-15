В поселке Веселое Херсонской области психически больной 44-летний мужчина убил старшего сержанта полиции и ранил ножом фельдшера.

В полицию утром позвонила женщина, которая рассказала, что у ее сына произошло резкое обострение психической болезни. 44-летний мужчина находится на учете.

Мать отметила, что успела закрыть сына на летней кухне. Правоохранители и скорая помощь выехали на место происшествия.

По прибытии 43-летний полицейский и медработник зашли во двор дома, однако правонарушитель выломал дверь и выбежал наружу с ножом.

Он нанес обоим ранения. К сожалению, правоохранитель по дороге в больницу умер. Фельдшеру оказывают необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленника разоружили бойцы роты полиции особого назначения. Психически больного мужчину задержали правоохранители.

Событие предварительно будут квалифицировать по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.