У селищі Веселе Херсонської області психічно хворий 44-річний чоловік вбив старшого сержанта поліції та поранив ножем фельдшера.

У поліцію вранці зателефонувала жінка, яка розповіла, що у її сина сталося різке загострення психічної хвороби. 44-річний чоловік перебуває на обліку.

Матір зазначила, що встигла закрити сина на літній кухні. Правоохоронці та швидка допомога виїхали на місце події.

Після прибуття 43-річний поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я будинку, однак правопорушник виламав двері та вибіг назовні з ножем.

Він завдав обом поранення. На жаль, правоохоронець дорогою у лікарню помер. Фельдшеру надають необхідну медичну допомогу.

Зловмисника роззброїли бійці роти поліції особливого призначення. Психічно хворого чоловіка затримали правоохоронці.

Подію попередньо кваліфікуватимуть за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.