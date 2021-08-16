Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По словам представителя МВД Артема Шевченко, это может быть один из трех вариантов: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

— Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов, — отметил Шевченко.

Он добавил, что сейчас проводят первичные следственные действия, чтобы понять причину смерти главы Кривого Рога. Также собираются провести экспертизу оружия.

По словам директора по коммуникации МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит оружие может затянуться.

— Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем, — добавил Шевченко.

Сегодня в 16.00 тело главы города нашли в селе Вольное, на веранде его дома. Рядом с ним лежало ружье.

48-летний мэр Константин Павлов стал главой города в декабре 2020 года. На пост его выдвинула партия ОПЗЖ.