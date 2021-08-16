Слідство розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

За словами речника МВС Артема Шевченко, це може бути один з трьох варіантів: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

– Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів, – зазначив Шевченко.

Він додав, що наразі проводять первинні слідчі дії, щоби зрозуміти причину смерті очільника Кривого Рогу. Також збираються провести експертизу зброї.

За словами директора з комунікацій МВС, судово-медична експертиза оперативно встановить причину смерті Павлова, а також характер поранення. Однак балістична експертиза, яка вивчить саму зброю, може зайняти трохи більше часу.

– Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо, – додав Шевченко.

Сьогодні о 16.00 тіло очільника міста знайшли у селі Вільне, на веранді його будинку. Поруч з ним лежала рушниця.

48-річний мер Костянтин Павлов став очільником міста у грудні 2020 року від партії ОПЗЖ.