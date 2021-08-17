Во Львове в результате утренней непогоды 17 августа повалено 27 деревьев. Девять из них упали на территории города, а еще 18 – в парках.

По три дерева упало в парках Ивана Павла II, Скниловском и Стрыйском, по два – в парках Песковые озера, Высокий замок, Лычаковский и Левандовский. Еще одно упало в парке Левандовское озеро.

Кроме того, непогода сломала 15 веток. Две из них упали на автомобили.

Вул. Ряшевская-Городоцкую временно подтопило.

Утренний ураган свалил стену в новостройке на проспекте Черновола 16 б.

Наделала беды непогода и в районе. В селе Куликов дерево упало на проезжую часть и заблокировало движение транспорта.

Спасателям пришлось разрезать его, чтобы восстановить движение транспорта.

В одном из домов Червонограда вода поднялась на уровень 30-40 см, а также затопило три приусадебных участка. Работники ГСЧС откачивали воду с помощью мотопомпы.

Поваленные деревья в парках и заблокированные дороги: последствия непогоды во Львове / 6 фотографий

По данным Львовского гидрометцентра, до конца суток порывы ветра местами будут достигать 25-28 м/с.

В областном центре установлен второй уровень опасности – оранжевый.

Источник: Львовский городской совет, Львовский гидрометцентр, ГСЧС, Игорь Зинкевич

Фото: Львовский городской совет, ГСЧС, Игорь Зинкевич