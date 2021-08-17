Негода у Львові

У Львові внаслідок ранкової негоди 17 серпня повалено 27 дерев. Дев’ять із них впали на території міста, а ще 18 – у парках.

По три дерева впало у парках Івана Павла ІІ, Скнилівському й Стрийському, по два – у парках Піскові озера, Високий замок, Личаківський і Левандівський. Ще одне впало в парку Левандівське озеро.

Крім того, негода зламала 15 гілок. Дві з них впали на автомобілі.

Вул. Ряшівську-Городоцьку тимчасово підтопило.

Вранішній буревій звалив стіну в новобудові на проспекті Чорновола 16 б.

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Наробила лиха негода й у районі. У селі Куликів дерево впало на проїжджу частину та заблокувало рух транспорту.

Рятувальникам довелось розрізати його, щоб відновити рух транспорту.

В одному з будинків Червонограда вода піднялась на рівень 30-40 см, а також затопило три присадибні ділянки. Працівники ДСНС відкачували воду з допомогою мотопомпи.

Повалені дерева в парках та заблоковані дороги: наслідки негоди у Львові / 6 фотографий

За даними Львівського гідрометцентру, до кінця доби пориви вітри подекуди сягатимуть 25-28 м/с.

В обласному центрі встановлений другий рівень небезпечності – помаранчевий.

Джерело: Львівська міська рада, Львівський гідрометцентр, ДСНС, Ігор Зінкевич

Фото: Львівська міська рада, ДСНС, Ігор Зінкевич