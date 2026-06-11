Ориентировочно в июле обществу презентуют законопроект, предусматривающий введение бальной системы и повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также вопросы с электросамокатами.

Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник в интервью журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Медяник о законопроекте по нарушителям ПДД

– Сейчас готовится большой комплексный законопроект, где будет три вопроса. Это система правонарушений, чтобы можно было в будущем избежать вопроса системности безответственности водителей, – сказал Медяник.

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Во-вторых, будет рассматриваться повышение штрафов. По словам Медяника, это очень непопулярное решение, но оно необходимо.

– Повышение скорости на 20 км в час – это штраф 340 грн. Если ты его платишь до 10 дней, то будет 170 грн. К сожалению, мы понимаем, что для тех, кто любит скорость, это вообще не деньги. По нашему мнению, некоторые штрафы должны увеличиться по меньшей мере в 2-3 раза, – утверждает он.

И третий комплексный вопрос касается маленького электротранспорта, в частности, электросамокатов.

В то же время более тысячи водителей имеют системные злоупотребления и правонарушения по превышению скорости на автодорогах, отметил Медяник.

– Есть нарушитель, у которого более 70 нарушений. Есть те, кто платят (штрафы – Ред.). Есть те, кто просто сменяет номерные знаки и едет дальше. Смотрите, есть превышения (скорости – Ред.) и 120, и 140. Если там знак стоит 60, человек может ехать 160. Это проблема, – подчеркнул он.

Медяник рассказал, когда презентуют законопроект

– Сейчас мы для всех инициатив, зарегистрированных в Верховной Раде, сделаем большую рабочую группу. Мы пригласим всех. На базе всех идей, которые есть в тех или иных законопроектах, мы сделаем новый комплексный законопроект. Мы сделаем более комплексный и качественный законопроект, где будут привлечены все, – сказал Медяник.

По его словам, в Украине функционирует по меньшей мере 300 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Однако для полного покрытия дорожной инфраструктуры страны это количество необходимо увеличить по меньшей мере до 2 тыс.

– Отлично, что есть главы ОТО и городов, которые за свои средства готовы их покупать, ставить в городах, селах или на территориях ОТО, потому что они тоже не хотят этих аварий. Это будет такая комплексная история, когда государство и местное самоуправление будут взаимодействовать. Я думаю, что, может, после этого законопроекта мы через 3-5 лет по меньшей мере уменьшим количество смертей на дорогах, – подчеркнул он.

Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время профильный комитет Верховной Рады и МВД демонстрируют общую позицию и ждут предложения от парламентариев, министерства и общественности.

Вячеслав Медяник подчеркнул, что ориентировочно в июле финальные наработки по законопроекту презентуют для дальнейшего рассмотрения в комитете Верховной Рады.

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