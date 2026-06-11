Силы обороны Украины нанесли ракетный удар береговому ракетному комплексу Нептун по военному объекту Черноморского флота ВМФ Российской Федерации в Севастополе.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

Как Нептун поразил военный объект ЧФ РФ в Севастополе

По информации ВМС, в ночь на 11 июня на украинские подразделения нанесли ракетный удар береговому ракетному комплексу Нептун по военному объекту России в бухте Стрелкового города Севастополь на временно оккупированной территории Крыма.

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В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота ВМФ России, уточнили Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что поэтапное уничтожение военного потенциала российских войск делает невозможным морские наступления и значительно усложняет реализацию враждебных планов.

– Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение, – говорится в сообщении.

Очередная ночная атака на Крым 11 июня завершилась серией мощных взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Армянске, Феодосии и Керчи.

Известно, что в Армянске получили повреждения два автомобильных моста – на въезде со стороны временно оккупированной части Херсонской области и на выезде в Красноперекопск.

В Севастополе зафиксировали вероятные попадания вблизи Казачьей и Стрелковой бухт, после чего российские оккупанты признали наличие проблем со снабжением топлива.

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