Удар Нептуном по Севастополю: ВМС уничтожили объект Черноморского флота РФ
- Украинские военные нанесли успешный удар по береговому ракетному комплексу Нептун по объекту Черноморского флота РФ в Стрелковой бухте оккупированного Севастополя.
- В результате атаки уничтожены места хранения российского вооружения и военной техники, что существенно усложнит логистику и планы РФ на море.
Силы обороны Украины нанесли ракетный удар береговому ракетному комплексу Нептун по военному объекту Черноморского флота ВМФ Российской Федерации в Севастополе.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.
Как Нептун поразил военный объект ЧФ РФ в Севастополе
По информации ВМС, в ночь на 11 июня на украинские подразделения нанесли ракетный удар береговому ракетному комплексу Нептун по военному объекту России в бухте Стрелкового города Севастополь на временно оккупированной территории Крыма.
В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота ВМФ России, уточнили Военно-морские силы ВСУ.
Отмечается, что поэтапное уничтожение военного потенциала российских войск делает невозможным морские наступления и значительно усложняет реализацию враждебных планов.
– Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение, – говорится в сообщении.
Очередная ночная атака на Крым 11 июня завершилась серией мощных взрывов в Севастополе, Бахчисарае, Армянске, Феодосии и Керчи.
Известно, что в Армянске получили повреждения два автомобильных моста – на въезде со стороны временно оккупированной части Херсонской области и на выезде в Красноперекопск.
В Севастополе зафиксировали вероятные попадания вблизи Казачьей и Стрелковой бухт, после чего российские оккупанты признали наличие проблем со снабжением топлива.