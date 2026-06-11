Нападение на полицейских в Запорожье: трое раненых правоохранителей, нападавший умер
В Запорожье мужчина напал с ножом на сотрудников полиции во время обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства. В результате ранены трое правоохранителей. Одному из них пришлось применить оружие, после чего нападавший умер.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Нападение на полицейских в Запорожье 11 июня
По информации Нацполиции, в Запорожье совершено вооруженное нападение на правоохранителей. Инцидент произошел 11 июня около 15:40 в Заводском районе города, когда полицейские проводили санкционированный обыск в доме фигуранта уголовного производства.
Во время следственных действий мужчина внезапно набросился на полицейских. Он сначала брызнул в них слезоточивым газом, после чего нанес ножевые удары трем правоохранителям.
– Несмотря на законные требования прекратить противоправные действия, нападающий продолжал оказывать вооруженное сопротивление, создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции, – говорится в сообщении.
Чтобы нейтрализовать смертельную угрозу, один из правоохранителей был вынужден применить табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина умер на месте.
Троих раненых правоохранителей доставили в больницу. Медицинские работники оказывают им всю необходимую квалифицированную помощь.
На месте инцидента работают сотрудники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа и представители других профильных служб.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для выяснения всех деталей и обстоятельств происшествия.