В Запорожье мужчина напал с ножом на сотрудников полиции во время обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства. В результате ранены трое правоохранителей. Одному из них пришлось применить оружие, после чего нападавший умер.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Нападение на полицейских в Запорожье 11 июня

По информации Нацполиции, в Запорожье совершено вооруженное нападение на правоохранителей. Инцидент произошел 11 июня около 15:40 в Заводском районе города, когда полицейские проводили санкционированный обыск в доме фигуранта уголовного производства.

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Во время следственных действий мужчина внезапно набросился на полицейских. Он сначала брызнул в них слезоточивым газом, после чего нанес ножевые удары трем правоохранителям.

– Несмотря на законные требования прекратить противоправные действия, нападающий продолжал оказывать вооруженное сопротивление, создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции, – говорится в сообщении.

Чтобы нейтрализовать смертельную угрозу, один из правоохранителей был вынужден применить табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина умер на месте.

Троих раненых правоохранителей доставили в больницу. Медицинские работники оказывают им всю необходимую квалифицированную помощь.

На месте инцидента работают сотрудники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа и представители других профильных служб.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для выяснения всех деталей и обстоятельств происшествия.

Фото : Нацполіція

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