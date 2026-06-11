С 1 июля представители малого и среднего бизнеса смогут привлекать более дешевые кредиты для восстановления разрушенного или поврежденного имущества в рамках государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа Доступные кредиты 5-7-9%: что известно

— Ставка по таким кредитам составит 0,1% в течение первых двух лет. Далее она составит 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест. Максимальная сумма – до 150 млн грн, – отметила глава правительства.

По словам Свириденко, кредиты, привлечённые для восстановления разрушенного или повреждённого имущества, не будут учитываться при расчёте максимальной суммы займов, по которым предприятие получает государственную поддержку, если оно одновременно пользуется несколькими программами или направлениями поддержки.

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— По состоянию на начало июня, с начала действия программы в феврале 2020 года, предприниматели получили 150,9 тыс. кредитов на общую сумму 531,6 млрд грн. Из них с начала 2026 года бизнес получил 16,4 тыс. кредитов на 71,6 млрд грн, – сообщила она.

Кроме новой кредитной программы для восстановления пострадавших предприятий, сейчас также действуют:

программа грантов на восстановление производственного оборудования на сумму до 16 млн грн;

программа Точка опоры, которая предусматривает компенсацию заработной платы работников на период простоя из-за прилётов;

программы страхования военных рисков.

Напомним, Кабинет министров Украины обновил программу Власная справа, которая с 1 сентября 2026 года будет работать по новой модели.

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