В Киеве водитель Acura отдавил журналистке ногу и уехал с места ДТП

На перекрестке столичных улиц Жилянская и Короленковская водитель иномарки Acura травмировал женщину.
Инцидент произошел вечером пятницы, 20 августа, сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительным данным, нарушитель проехал по ноге журналистки и скрылся с места происшествия.
Правоохранители смогли оперативно установить хозяина автомобиля и разыскать его.
Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.286 (Нарушения правил управления транспортным средством) УК Украины.
Владельцу автомобиля грозит штраф в размере от трех о пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, до двух лет исправительных работ, арест на срок до шести месяцев, либо до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем.
Сейчас со злоумышленником проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.