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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Киеве водитель Acura отдавил журналистке ногу и уехал с места ДТП

Полиция

На перекрестке столичных улиц Жилянская и Короленковская водитель иномарки Acura травмировал женщину.

Инцидент произошел вечером пятницы, 20 августа, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, нарушитель проехал по ноге журналистки и скрылся с места происшествия.

Правоохранители смогли оперативно установить хозяина автомобиля и разыскать его.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.286 (Нарушения правил управления транспортным средством) УК Украины.

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Владельцу автомобиля грозит штраф в размере от трех о пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, до двух лет исправительных работ, арест на срок до шести месяцев, либо до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем.

Сейчас со злоумышленником проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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