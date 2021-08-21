У Києві водій Acura віддавив журналістці ногу та поїхав з місця ДТП

На перехресті столичних вулиць Жилянська та Короленківська водій іномарки Acura травмував жінку.

Інцидент стався ввечері п’ятниці, 20 серпня, повідомили в прес-службі поліції.

За попередніми даними, порушник проїхав по нозі журналістки і зник з місця події.

Правоохоронці змогли оперативно встановити власника автомобіля та розшукати його.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.1 ст.286 (Порушення правил керування транспортним засобом) КК України.

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Власнику автомобіля загрожує штраф в розмірі від трьох про п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до двох років виправних робіт, арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем.

Зараз зі зловмисником проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин того, що сталося.