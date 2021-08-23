Пожар в Межгорье: подробности пожара на Закарпатье

В поселке Межгорье Закарпатской области произошел пожар. Пламя вспыхнуло в ангаре, где располагался цех по переработке деревянных брикетов.

Для ликвидации пожара на территории деревообрабатывающего предприятия направили пожарных пгт Межгорье и села Пилипец.

Через 37 минут после получения сообщения спасателям удалось локализовать огонь на площади около 150 кв. м, а спустя больше двух часов — полностью ликвидировать.

Всего для тушения огня привлекли четыре единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно данным спасательной службы, пострадавших в результате пожара нет. Сейчас правоохранители выясняют возможные причины возгорания и точную сумму ущерба.

С начала суток на территории Украины произошло 270 пожаров, среди них — 71 случай в жилом секторе. В результате вспышки пламени пострадали двое людей, однако пожарным удалось спасти одного человека.

Всего с начала 2021 года в Украине в 49 152 пожарах погибло 1 036 граждан, а еще 877 человек пострадали, однако удалось спасти 1 006 людей.