Пожежа в Міжгір'ї: подробиці пожежі на Закарпатті

У селищі міського типу Міжгір’я Закарпатської області сталася пожежа. Полум’я спалахнуло в ангарі, де розташовувався цех із перероблювання дерев’яних брикетів.

Для ліквідації пожежі на території деревообробного підприємства направили вогнеборців смт Міжгір’я та села Пилипець.

Через 37 хвилин після отримання повідомлення рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 150 кв. м, а через понад дві години повністю ліквідувати.

Загалом для гасіння вогню залучили чотири одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згідно з даними рятувальної служби, постраждалих унаслідок пожежі немає. Наразі правоохоронці з’ясовують можливі причини загорання та точну суму збитків.

З початку доби на території України сталося 270 пожеж, серед них – 71 випадок у житловому секторі. Унаслідок спалаху полум’я постраждало двоє осіб, однак вогнеборцям вдалося врятувати одну людину.

Загалом з початку 2021 року в Україні у 49 152 пожежах загинуло 1 036 громадян, а ще 877 осіб постраждали, проте вдалося врятувати 1 006 людей.