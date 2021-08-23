Пожежа в Міжгір'ї: подробиці пожежі на Закарпатті

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Юлія Захарченко |

На Закарпатті сталася масштабна пожежа: вогонь гасили дві години

На Закарпатті сталася масштабна пожежа: вогонь гасили дві години

У селищі міського типу Міжгір’я Закарпатської області сталася пожежа. Полум’я спалахнуло в ангарі, де розташовувався цех із перероблювання дерев’яних брикетів.

Для ліквідації пожежі на території деревообробного підприємства направили вогнеборців смт Міжгір’я та села Пилипець.

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Через 37 хвилин після отримання повідомлення рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі близько 150 кв. м, а через понад дві години повністю ліквідувати.

Загалом для гасіння вогню залучили чотири одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згідно з даними рятувальної служби, постраждалих унаслідок пожежі немає. Наразі правоохоронці з’ясовують можливі причини загорання та точну суму збитків.

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З початку доби на території України сталося 270 пожеж, серед них – 71 випадок у житловому секторі. Унаслідок спалаху полум’я постраждало двоє осіб, однак вогнеборцям вдалося врятувати одну людину.

Загалом з початку 2021 року в Україні у 49 152 пожежах загинуло 1 036 громадян, а ще 877 осіб постраждали, проте вдалося врятувати 1 006 людей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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