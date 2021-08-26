В Киевской области мужчина расправился над товарищем после того, как застал с ним свою жену. 36-летний житель села Качалы Бородянского района вернулся домой и обнаружил, что сожительница отсутствует.

Он пошел искать ее в населенном пункте, а придя в дом знакомого увидел жену в его объятиях. Они лежали в кровати.

Разозлившись, мужчина схватил стамеску (ручной режущий столярно-плотницкий инструмент) и напал на оппонента. Он нанес товарищу четыре удара в зону живота и груди.

Пострадавшего с колото-резаными ранами доставили в больницу села Бородянка — сейчас он в реанимации. Правоохранителям об инциденте сообщил местный врач.

Полиция задержала злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по двум статьям — покушение на преступление (ч. 2 ст. 15 УК) и умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК).

Сейчас 36-летний житель села Качалы по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом.

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