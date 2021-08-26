У Київській області чоловік розправився над товаришем після того, як застукав з ним свою дружину. 36-річний мешканець села Качали Бородянського району повернувся додому та виявив, що співмешканка відсутня.

Він пішов шукати її у населеному пункті, а завітавши до оселі знайомого побачив дружину в його обіймах. Вони лежали в ліжку.

Розлютившись, чоловік вхопив стамеску (ручний різальний столярно-теслярський інструмент) і напав на опонента. Він завдав товаришу чотири удари в зону живота та грудей.

Постраждалого з колото-різаними ранами доправили до лікарні села Бородянка – наразі він у реанімації. Правоохоронцям про інцидент повідомив місцевий лікар.

Поліція затримала зловмисника. Йому повідомили про підозру за двома статтями – замах на злочин (за ч. 2 ст. 15 ККУ) та умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Наразі 36-річний мешканець села Качали за рішенням суду перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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