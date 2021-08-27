Выводы психиатрической экспертизы 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки в пгт Старый Салтов Харьковской области, свидетельствуют, что на момент преступления он был вменяем.

Об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

— Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них, — отметил Чубенко.

Он добавил, что прокуратура подала ходатайство о продлении подростку меры пресечения на 30 дней. Рассмотрение назначили на 27 августа.

Убийство Мирославы Третяк

Об исчезновении Мирославы Третяк в полицию 28 июля вечером сообщила мать девочки. Женщина сообщила, что дочь в 18.00 пошла на прогулку с 13-летним парнем, который проживает рядом, и не вернулась.

Через день полиция нашла тело девочки в заброшенном доме Старого Салтова.

Подросток стал подозреваемым в убийстве и вскоре сознался в содеянном. Ему объявили о подозрении по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

29 июля Волчанский райсуд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.