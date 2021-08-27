Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать, що на момент злочину він був при здоровому глузді.

Про це повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

– Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний був осудним і усвідомлює свої дії та наслідки від них, – зазначив Чубенко.

Він додав, що прокуратура подала клопотання про продовження підлітку запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд призначили на 27 серпня.

Вбивство Мирослави Третяк

Про зникнення Мирослави Третяк в поліцію 28 липня увечері повідомила мати дівчинки. Жінка повідомила, що донька о 18.00 пішла на прогулянку з 13-річним хлопцем, який проживає поруч, і не повернулася.

Через день поліція знайшла тіло дівчинки в покинутому будинку Старого Салтова.

Підліток став підозрюваним у вбивстві та незабаром зізнався у скоєному. Йому оголосили про підозру за п.2 ч.2 ст.115 КК України.

29 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.