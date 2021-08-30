В Сосновском районном суде города Черкассы не состоялось заседание, во время которого должны были избрать меру пресечения бабушке травмированного мальчика Виктории Лясовой.

Увидев телекамеру, судья Борейко вышла из зала и не начала заседания.

Позже охрана суда попросила собравшихся журналистов покинуть помещение.

Бабушка мальчика, который сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, попросила представителей СМИ ее не снимать.

По словам пресс-секретаря Сосновского районного суда города Черкассы Марины Кучеренко, заседание должно состояться завтра, 31 августа, в 08.30.

Ходатайств о проведении заседания в закрытом режиме не поступало.

То, что заседание состоится 31 августа, подтвердил и прокурор Черкасской окружной прокуратуры Виталий Корновенко.

– Я как процессуальный прокурор буду просить о содержании под стражей, – подчеркнул прокурор.

Бабушке травмированного мальчика из Черкасс будут избирать меру пресечения из-за оставления ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия.

Сообщение о подозрении ей вручили накануне.

Дело о травмировании мальчика приобрело в обществе немалый резонанс после сообщения в соцсети депутата Верховной Рады VIII созыва Олега Петренко.

Экс-нардеп заявил, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет.

Факт наличия на теле ребенка травм подтвердил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун, однако не смог предположить, когда они были получены.

Информацию относительно многочисленных ссадин на теле, рваной ране нижней губы, ране уха и дефектах тканей округлой формы по телу на левом бедре озвучила и медицинский директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова. Однако, по ее словам, рваных ран, как от укусов животных или отпечатков зубов, не было.

О царапинах, дефектах кожи, воспалительных процессах вокруг ушей и половых органов говорила и врач-анестезиолог Черкасской областной детской больницы Светлана Федченко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Вовк сообщила, что в реанимационном отделении мальчика осмотрели медики и эксперт.

По ее словам, травмы, которые у него есть, характерны для падения, также есть царапины на конечностях рук и ног. Следов от укусов животных не обнаружено, все органы ребенка на месте.

У мальчика, который находится в терминальной коме, 30 августа ухудшились все показатели. Врачи фиксируют отрицательную динамику.

По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, у ребенка – полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени.

Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, кровообращение поддерживают медикаментами.

Джерело: ВиЧЕрпно

Фото: 18000