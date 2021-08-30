У Соснівському районному суді міста Черкаси не відбулось засідання, під час якого мали обрати запобіжний захід бабусі травмованого хлопчика Вікторії Лясовій.

Побачивши телекамеру, суддя Борейко вийшла із зали та не розпочала засідання.

Пізніше охорона суду попросила присутніх журналістів покинути приміщення.

Бабуся хлопчика, який наразі перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані, попросила представників ЗМІ її не знімати.

За словами речниці Соснівського районного суду міста Черкаси Марини Кучеренко, засідання має відбутися завтра, 31 серпня, о 08.30.

Клопотань щодо проведення засідання у закритому режимі не надходило.

Те, що засідання відбудеться 31 серпня, підтвердив і прокурор Черкаської окружної прокуратури Віталій Корновенко.

– Я як процесуальний прокурор проситиму про тримання під вартою, – наголосив прокурор.

Бабусі травмованого хлопчика з Черкас обиратимуть запобіжний захід через залишення дитини у небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки.

Повідомлення про підозру їй вручили напередодні.

Справа про травмування хлопчика набула у суспільстві чималого резонансу після допису в соцмережі депутата Верховної Ради VIII скликання Олега Петренка.

Екс-нардеп повідомив, що дитина кілька днів пролежала без свідомості із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок.

Факт наявності на тілі дитини травм підтвердив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун, однак не зміг припустити, коли саме вони були отримані.

Інформацію щодо численних саден на тілі, рвану рану нижньої губи, рану вуха й дефекти тканин округлої форми на тілі, на лівому стегні озвучила й медичний директор Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова. Проте, за її словами, рваних ран, як від укусів тварин чи відбитків зубів, не було.

Про подряпини, дефекти шкіри, запальні процеси навколо вух та статевих органів говорила й лікар-анестезіолог Черкаської обласної дитячої лікарні Світлана Федченко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово займалася опікунством неповнолітнього, поки його матір оперували у Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав з купи цегли в дворі.

Речниця Нацполіції області Зоя Вовк повідомила, що в реанімаційному відділенні хлопчика оглянули медики та експерт.

За її словами, травми, які в нього є, характерні для падіння, також є подряпини на кінцівках рук і ніг. Слідів від укусів тварин не виявлено, всі органи дитини на місці.

У хлопчика, який перебуває в термінальній комі, 30 серпня погіршилися всі показники. Лікарі фіксують негативну динаміку.

За словами директора Черкаської дитячої обласної лікарні Миколи Кондрацького, у дитини – поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки.

Дитина підключена до апарату ШВЛ, кровообіг підтримують медикаментами.

Джерело: ВиЧЕрпно

Фото: 18000