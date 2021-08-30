Состояние семилетнего мальчика из Черкасс, которого госпитализировали с травмами и признаками мозговой комы третьей степени, ухудшилось.

Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

Глава заведения отмечает, что ребенок сейчас в крайне тяжелом состоянии:

– Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени, – отметил врач.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушених сигарет, сообщил депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко 27 августа.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун сообщил, что скорую вечером 24 августа вызвала бабушка. По его словам, женщина предположила, что у мальчика черепно-мозговая травма – у него на голове была большая гематома, он двое суток почти ничего не ел и с утра она не может его разбудить.

Игорь Фесун отметил, что бригада медиков на месте увидела, что ребенок без сознания, с большой гематомой на голове, у него также была рана на ухе, травма губы, частично отсутствовал половой орган. Сопровождала в больницу травмированного мальчика бабушка с внучкой. Также он прокомментировал травмы относительно отсутствия части органов у ребенка. По его словам, эти травмы непонятно когда получены.

Медицинский директор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова рассказала, что ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии с признаками мозговой комы третьей степени, также были многочисленные ссадины на теле, рваная рана нижней губы, рана уха и дефекты тканей округлой формы по телу на левом бедре.

Рваных ран, как от укусов животных или отпечатков зубов, утверждает она, не было.

Директор Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий отметил, что ребенка не могут ни прооперировать, ни транспортировать, поскольку в него разбалансированы показатели калия, натрия, вообще нет белка.

Врач-анестезиолог Черкасской областной детской больницы Светлана Федченко отметила, что деятельность мозга мальчика – сверхнизкая, ее едва фиксируют приборы. Ребенок дышит с помощью аппарата искусственного дыхания, а кровообращение поддерживают медикаментами.

Она подчеркнула, что у маленького черкащанина – внутренняя и поверхностная гематомы. Самое тяжелое, по ее словам, это сильный ушиб мозговой ткани, которую показала компьютерная томография. Что касается других травм, то это царапины, дефекты кожи, воспалительные процессы вокруг ушей и половых органов.

Родители мальчика на время трагедии находились в Киеве, потому что матери там делали операцию.

Бабушка, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

За несколько дней после инцидента она обнаружила его на кровати без сознания, после чего сразу вызвала скорую помощь.

По факту того, что пенсионерка оставила в опасности пострадавшего ребенка, не обратившись к медикам, правоохранители сообщили ей о подозрении по факту оставления в опасности, повлекшее тяжкие последствия.

Женщине грозит заключение на срок от трех до восьми лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Вовк сообщила, что в реанимационном отделении мальчика осматривали медики и эксперт. По ее словам, травмы, которые есть у него, характерны падению, также есть царапины на конечностях рук и ног. Следов от укусов животных не обнаружено, все органы у ребенка на месте.

По словам первого заместителя руководителя Черкасской окружной прокуратуры Артема Шляхова, бабушка мальчика находится под судебным следствием, поскольку ранее в отношении нее направлялось уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений и грабеж.

На заседание она систематически не появлялась, последнее заседание было в 2020 году, после чего ее объявили в розыск.

Службы, которые этим занимались, наведывались к ней домой, где она и написала объяснительную записку, что обязуется в дальнейшем заседания посещать.

По словам экс-нардепа Олега Петренко, семья мальчика и раньше создавала проблемы для всего квартала, потому что разводила собак.

Так, 15 апреля 2015 года возле дома, где произошла трагедия, пять алабаев погрызли 24-летнюю черкащанку.

Женщине сильно растерзали ноги, были повреждения и паха. Пострадавшую прооперировали в третьей Черкасской городской больнице.

За неделю до того решением исполкома исполнительная служба снесла незаконно установленный забор во дворе, где владельцы выгуливали около двух десятков псов.

В сентябре 2015 года суд дал разрешение на принудительное проникновение на территорию двора для изъятия всех алабаев, которые там проживали.

Источник: Общественное