В Италии украинка покончила с собой после успешной операции

В Италии наложила на себя руки 34-летняя украинка, которая выбросилась из четвертого этажа больницы Пеллегрини в Неаполе.

Женщина умерла мгновенно от полученных травм.

Тело украинки нашли на улице Виа Джованни Нинни поздно вечером.

Несколько дней назад в больнице ей успешно сделали операцию из-за катаракты. Затем ее поместили в офтальмологическое отделение, где она хорошо себя чувствовала.

Сейчас полиция пытается найти знакомых женщины, чтобы выяснить причины гибели. Полицейские выдвинули гипотезу о самоубийстве, но обстоятельства трагедии будут расследовать.

Суицидальное поведение у студентов

Исследователи из Монреаля и Франции использовали искусственный интеллект для выявления факторов, которые точно предусматривали бы суицидальное поведение у студентов.

Они выяснили, можно ли предсказать риск суицида у студентов, особенно когда пандемия Covid-19 негативно повлияла на психическое здоровье многих людей, ведь самоубийство — вторая главная причина смерти среди людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Анализ основан на данных, собранных у более чем 5 тыс. студентов университетов Франции, за которыми наблюдали не менее одного года. Подробнее о результатах исследования читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: iL Mattino

Фото: Alexei Chabounine