В Италии украинка покончила с собой после успешной операции

В Италии наложила на себя руки 34-летняя украинка, которая выбросилась из четвертого этажа больницы Пеллегрини в Неаполе.
Женщина умерла мгновенно от полученных травм.
Тело украинки нашли на улице Виа Джованни Нинни поздно вечером.
Несколько дней назад в больнице ей успешно сделали операцию из-за катаракты. Затем ее поместили в офтальмологическое отделение, где она хорошо себя чувствовала.
Сейчас полиция пытается найти знакомых женщины, чтобы выяснить причины гибели. Полицейские выдвинули гипотезу о самоубийстве, но обстоятельства трагедии будут расследовать.
Суицидальное поведение у студентов
Исследователи из Монреаля и Франции использовали искусственный интеллект для выявления факторов, которые точно предусматривали бы суицидальное поведение у студентов.
Они выяснили, можно ли предсказать риск суицида у студентов, особенно когда пандемия Covid-19 негативно повлияла на психическое здоровье многих людей, ведь самоубийство — вторая главная причина смерти среди людей в возрасте от 15 до 24 лет.
Анализ основан на данных, собранных у более чем 5 тыс. студентов университетов Франции, за которыми наблюдали не менее одного года. Подробнее о результатах исследования читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: iL Mattino
Фото: Alexei Chabounine