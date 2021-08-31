В Італії українка наклала на себе руки після успішної операції

В Італії наклала на себе руки 34-річна українка, яка викинулася із четвертого поверху лікарні Пеллегріні у Неаполі.

Жінка померла миттєво від отриманих травм.

Тіло українки знайшли на вулиці Віа Джованні Нінні пізно увечері.

Кілька днів тому у лікарні їй успішно провели операцію через катаракту. Потім її помістили в офтальмологічне відділення, де вона добре почувалася.

Зараз поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб з’ясувати причини загибелі. Полісмени висунули гіпотезу про самогубство, але обставини трагедії будуть розслідувати.

Суїцидальна поведінка у студентів

Дослідники з Монреаля та Франції використали штучний інтелект для виявлення факторів, які точно передбачали б суїцидальну поведінку у студентів.

Вони з’ясували, чи можна передбачити ризик суїциду у студентів, особливо коли пандемія Covid-19 негативно вплинула на психічне здоров’я багатьох людей, адже самогубство – друга головна причина смерті серед людей віком від 15 до 24 років.

Аналіз заснований на даних, зібраних у більш ніж 5 тис. студентів університетів Франції, за якими спостерігали не менше одного року. Детальніше про результати дослідження читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: iL Mattino

Фото: Alexei Chabounine