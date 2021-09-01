Мужчину, который убил и расчленил жену, а потом засунул остатки ее тела в морозильную камеру, нашли правоохранители. После совершенного злоумышленник сбежал и скрывался в квартире любимой в Черкассах.

Там он пытался порезать себе вены, но медики вовремя оказали ему помощь.

Сейчас следователи не могут выяснить, когда именно Александр совершил расправу над 40-летней Еленой.

— В результате расчленения трупа есть необходимость проведения сложного экспертного исследования и сейчас нами рассматривается достаточно широкий диапазон, начиная от 18-го августа и до последней пятницы, — рассказал Cтанислав Петренко — прокурор Подольской окружной прокуратуры Киева.

Во время конфликта мужчина нанес жене около 15 ударов в живот и грудь. После этого Александр еще около недели жил в квартире.

Почему поссорился с женой и схватился за нож, мужчина соглашается рассказать только на закрытом судебном заседании. “Словно какое-то затмение нашло” — передает слова подозреваемого прокурор, который слышал признание.

— Устанавливается конкретный мотив. Сейчас мы склоняемся к мысли, что просто на почве сложных неприязненных отношений, которые существовали между ним и потерпевшей, внезапно возник умысел на совершение указанного уголовного преступления, — комментирует прокурор.

Суд отправил мужчину в СИЗО. На него еще ждет психиатрическая экспертиза. Но пока не похоже, что мужчина не понимал, что совершал. За убийство жены ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об убийстве женщины в Киеве стало известно на днях. Пара проживала в квартире на проспекте Правды вместе с семьей сестры Александра, которая и обнаружила тело невестки в морозильной камере. Ее муж приобрел специально, чтобы скрыть следы расправы.

40-летняя погибшая родом из Черкасс. Пять лет назад она вышла замуж за Александра и переехала в столицу. Другие подробности убийства в Киеве — в материале.