Чоловіка, який вбив та розчленував дружину, а потім засунув залишки її тіла у морозильну камеру, знайшли правоохоронці. Після скоєного зловмисник зник і переховувався у квартирі коханої у Черкасах.

Там він намагався порізати собі вени, але медики вчасно надали йому допомогу.

Зараз слідчі не можуть з’ясувати, коли саме Олександр здійснив розправу над 40-річною Оленою.

– Внаслідок розчленування трупа є необхідність проведення складного експертного дослідження і зараз нами розглядається доволі широкий діапазон, починаючи від 18-го серпня і до останньої п’ятниці, – розповів Cтаніслав Петренко – прокурор Подільської окружної прокуратури Києва.

Під час конфлікту чоловік завдав дружині близько 15 ударів у живіт та груди. Після цього Олександр ще близько тижня проживав у квартирі.

Чому посварився із дружиною та схопився за ніж, чоловік погоджується розповісти лише на закритому судовому засіданні. “Наче якесь затьмарення найшло” – передає слова підозрюваного прокурор, який чув зізнання.

– Встановлюється конкретний мотив. Зараз ми схиляємося до думки, що просто на ґрунті складних неприязних відносин, які існували між ним та потерпілою, раптово виник умисел на вчинення вказаного кримінального правопорушення, – коментує прокурор.

Суд відправив чоловіка у СІЗО. На нього ще чекає психіатрична експертиза. Але поки не схоже, що чоловік не розумів, що коїв. За вбивство дружини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про вбивство жінки у Києві стало відомо днями. Пара проживала у квартирі на проспекті Правди разом з сім’єю сестри Олександра, яка й виявила тіло невістки в морозильній камері. Її чоловік придбав спеціально, щоб приховати сліди розправи.

40-річна загибла родом з Черкас. П’ять років тому вона одружилася з Олександром і переїхала у столицю. Інші подробиці вбивства у Києві – у матеріалі.