1 сентября в Виннице умер 71-летний мужчина по дороге к праздничной линейки в школе. Он шел к своему внуку на День знаний.

Трагедия произошла сегодня утром в городской школе №4. Мужчину пытались спасти работники школы и родители, но не удалось.

По словам директора учебного заведения, дедушка пришел к своему внуку-первокласснику на День знаний, однако его самочувствие по дороге резко ухудшилось.

После того как мужчине стало плохо, он сел на скамейку в холле, а местный участковый начал оказывать первую медпомощь.

Также мужчину начали реанимировать, но до приезда скорой он умер.

По предварительным данным, у него остановилось сердце, поэтому производство правоохранители не открывали.

Окончательную версию смерти и все детали медэксперты сообщат позже.

Источник: Суспильне