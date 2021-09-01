1 вересня у Вінниці помер 71-річний чоловік дорогою до святкової лінійки у школі. Він йшов до свого внука на День знань.

Трагедія сталася сьогодні зранку у міській школі №4. Чоловіка намагалися врятувати працівники школи та батьки, однак не вдалося.

За словами директора навчального закладу, дідусь прийшов до свого внука-першокласника на День знань, однак дорогою його самопочуття різко погіршилось.

Після того як чоловіку стало зле, він сів на лавку в холі, а місцевий дільничий почав надавати першу меддопомогу.

Також чоловіка почали реанімувати, але до приїзду швидкої він помер.

За попередніми даними, у нього зупинилося серце, тож провадження правоохоронці не відкривали.

Остаточну версію смерті та усі деталі медексперти повідомлять згодом.

Джерело: Суспільне