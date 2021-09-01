В Одеській області потонув чоловік через спійману величезну рибу

В Одеській області у Хаджибейському лимані потонув чоловік. Він зловив велику рибину, що і спричинило зрештою його загибель.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Інцидент стався сьогодні вранці, 1 вересня.

– До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі, у Хаджибейському лимані, потонув чоловік. На місце виклику прибули співробітники ДСНС, і, за словами очевидців, з’ясували, що чоловік ловив рибу. На гачок попалася велика риба, яка потягла його за собою в воду, він втратив рівновагу і потонув, – повідомили у відомстві.

Обстеживши територію, на відстані 15 метрів від берега і глибині п’ять метрів водолази виявили та витягли на берег потопельника.

Його особисті дані ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Харкові на озері біля бульвару Івана Каркача за нез’ясованих обставин потонув 12-річний хлопчик.

Прибулі на місце трагедії рятувальники не змогли в той самий день знайти тіло дитини.