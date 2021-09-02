Частный сектор Одессы. Жители этой улицы и раньше обходили десятой дорогой дом Руслана. А теперь и жить рядом боятся. Ведь на днях стали свидетелями, как гости выбегали из этого двора — в крови.

— Я была в шоке просто. А мой сын просто увидел: женщина, говорит, вся в крови. Лицо в крови, говорит, вся была в крови, — рассказала Людмила, которая живет по соседству.

Оказалось, что своей гости Руслан ножом разорвал рот буквально от уха до уха. Но она стала не единственной жертвой. Ее спутника хозяин ударил ножом в грудь. Кровавое застолье, очевидно, могло закончиться гораздо трагичнее, если бы раненая пара не выбежала на улицу, а соседи вовремя не вызвали копов и медиков.

— Выездом на место было установлено, что между двумя семейными парами во время совместного употребления алкогольных напитков возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку, — рассказал руководитель отделения №3 Одесского районного управления полиции Виктор Дудко.

Соседи, как это ни прискорбно, ждали, что произойдет какое-то несчастье. Ведь Руслан употреблял водку чуть ли не ежедневно, и постоянно ссорился со своей женой.

Местные утверждают, что гостям еще очень повезло вырваться из рук обезумевшего Руслана живыми.

И окровавленную женщину с порезанным лицом, и ее мужа, который получил ранение в область груди, забрала скорая. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь и через несколько часов отправили их домой.

Руслана, который так горячо принимал гостей, полиция сначала задержала, но потом отпустила домой. Ведь дело еще даже не имеет квалификации. Копы ждут заключения экспертизы, которая будет готова примерно через три недели. А вот соседи надеются, что им больше не придется жить с ним по соседству.