Приватний сектор Одеси. Жителі цієї вулиці і раніше обходили десятою дорогою будинок Руслана. А тепер і жити поруч бояться. Адже днями стали свідками, як гості вибігали з цього двору – в крові.

– Я була шокована просто. А мій син просто побачив: жінка, каже, вся в крові. Обличчя в крові, каже, вся була в крові, – розповіла Людмила, яка живе по сусідству.

Виявилося, що своїй гості Руслан ножем розірвав рот буквально від вуха до вуха. Але вона стала не єдиною жертвою. Її супутника господар вдарив ножем у груди. Криваве застілля, очевидно, могло закінчитися набагато трагічніше, якби поранена пара не вибігла на вулицю, а сусіди вчасно не викликали копів і медиків.

– Виїздом на місце було встановлено, що між двома сімейними парами під час спільного вживання алкогольних напоїв виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку, – розповів керівник відділення №3 Одеського районного управління поліції Віктор Дудко.

Сусіди, як це не прикро, чекали, що станеться якесь нещастя. Адже Руслан вживав горілку мало не щодня, і постійно сварився зі своєю дружиною.

Місцеві стверджують, що гостям ще дуже пощастило вирватися з рук збожеволілого Руслана живими.

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І закривавлену жінку з порізаним обличчям, і її чоловіка, який отримав поранення в область грудей, забрала швидка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу та через кілька годин відправили їх додому.

Руслана, який так палко приймав гостей, поліція спочатку затримала, але потім відпустила додому. Адже справа ще навіть не має кваліфікації. Копи чекають на висновки експертизи, яка буде готова приблизно через три тижні. А от сусіди сподіваються, що їм більше не доведеться жити з ним по сусідству.