Двух оперативных сотрудников СБУ обвиняют в вымогательстве, нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном обращении с боеприпасами. Офис генпрокурора передал дело в суд.

В частности речь идет о ч. 2 и 4 ст. 189 УКУ (Вымогательство), ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По этим статьям обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Суть дела заключается в том, что в конце декабря 2018 года — начале марта 2019-го они требовали у потерпевшего $120 тыс. за не создание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины.

Сотрудники СБУ также нарушили тайну телефонных разговоров потерпевшего.

Подозреваемые отстранены от занимаемых должностей и теперь к ним применены меры пресечения в виде залога.

Расследованием дела занимались следователи Главного следственного управления ГБР.