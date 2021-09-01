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Валентина Летяк |

За вимагання $120 тис. двом оперативникам СБУ загрожує до 12 років

СБУ

Двох оперативних співробітників СБУ обвинувачують у вимаганні, порушенні таємниці телефонних розмов та незаконному поводженні з боєприпасами. Офіс генпрокурора передав справу до суду.

Зокрема йдеться про ч. 2 та 4 ст. 189 ККУ (Вимагання), ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За цими статтями обвинуваченим загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Суть справи полягає в тому, що наприкінці грудня 2018 року – початку березня 2019 року вони вимагали у потерпілого $120 тис. за не створення перешкод щодо подальшого перебування у громадянстві України.

Співробітники СБУ також порушили таємницю телефонних розмов потерпілого.

Підозрювані усунуті від займаних посад і нині до них застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.

Розслідуванням справи займалися слідчі Головного слідчого управління ДБР.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: СБУ

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