Под Киевом поезд переехал подростка насмерть. Инцидент произошел 2 сентября в поселке Тарасовка Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

— Известно, что около 16:00 2 сентября на железнодорожном переезде в Тарасовке поезд сбил подростка 15-17 лет. От полученных травм он погиб на месте. Это уже вторая смерть под колесами поезда за текущие сутки, — отмечается в сообщении.

В направлении от Вишневого до Киева движение поездов временно остановили.

Подробности трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Черкасской области в течение нескольких часов трое детей пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях.

У одного диагностировали открытую черепно-мозговую травму, раны и закрытую травму живота, а у девятилетней девочки обнаружили открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, ребер и закрытую травму живота.

Медики и правоохранители просят объяснить детям необходимость соблюдения правил дорожного движения просят и родителей.