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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Києві під колесами потяга загинув підліток

У Києві під колесами потяга загинув підліток

Під Києвом потяг переїхав підлітка на смерть. Інцидент стався 2 вересня в селищі Тарасівка Києво-Святошинського району. 

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Відомо, що близько 16:00 2 вересня на залізничному переїзді в Тарасівці поїзд збив підлітка 15-17 років. Від отриманих травм він загинув на місці. Це вже друга смерть під колесами поїзда за поточну добу, – наголошується у повідомленні.

У напрямку від Вишневого до Києва рух поїздів тимчасово зупинили.

Подробиці трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області протягом декількох годин троє дітей постраждали у двох дорожньо-транспортних пригодах. 

У хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму, рани та закриту травму живота, а у дев’ятирічної дівчинки виявили відкриту черепно-мозкову травму, перелом стегна, ребер і закриту травму живота.

Медики та правоохоронці просять батьків пояснити дітям необхідність дотримання правил дорожнього руху.

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