Полицейские задержали в Одессе 32-летнего мужчину по подозрению в растлении шестилетней девочки. Ему уже сообщили о подозрении.

По данным следователей, мужчина заметил девочку возле входа в магазин, где она вместе с восьмилетним братом ждала мать. Он пообещал купить девочке игрушку, а затем заманил ее в безлюдное место и совершил действия развратного характера.

Об этом ребенок позже рассказал матери, когда та разыскала ее неподалеку от места преступления.

Правоохранители установили личность мужчины в течение часа и задержали его в центре города. Свою причастность к этим действиям мужчина не отрицал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.156 УК Украины и поместили его под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области приговорили к 10 годам тюрьмы 49-летнего мужчину, который изнасиловал малолетнего мальчика.

Мужчина неоднократно приглашал мальчика к себе в гости и однажды изнасиловал его.