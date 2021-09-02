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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Заманив іграшкою в безлюдне місце: в Одесі затримали чоловіка за розбещення 6-річної дівчинки

одесса пед

Поліцейські затримали в Одесі 32-річного чоловіка за підозрою в розбещенні шестирічної дівчинки. Йому вже повідомили про підозру. 

За даними слідчих, чоловік помітив дівчинку біля входу в магазин, де вона разом з восьмирічним братом чекала на маму. Він пообіцяв купити дівчинці іграшку, а потім заманив її в безлюдне місце і вчинив дії розпусного характеру.

Про це дитина пізніше розповіла матері, коли та розшукала її неподалік місця злочину.

Правоохоронці встановили особу чоловіка протягом години й затримали його в центрі міста. Свою причетність до цих дій чоловік не заперечував.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України та помістили його під варту. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області засудили до 10 років в’язниці 49-річного чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика.

Чоловік неодноразово запрошував хлопчика до себе в гості й одного разу зґвалтував його. 

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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