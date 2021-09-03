Ударил ножом в шею: на Житомирщине бывший участник АТО убил женщину

В Новоград-Волынском Житомирской области днем в центре города произошло жестокое убийство 48-летней женщины.

Она приехала в райцентр, чтобы устроиться на работу в ресторан. На собеседование пришла заранее, поэтому в ожидании присела на скамейку рядом с незнакомой женщиной.

Вдруг к ним подошел прохожий и ударил женщину ножом в шею. Потерпевшая подскочила от боли, сделала несколько шагов и упала.

По словам родственников погибшей, нападающий нагнулся к ней, а потом спокойно ушел.

Медики не успели спасти женщину, потому что нож попал в сонную артерию.

Самая первая версия следствия — женщину зарезал бывший сожитель, с которым она недавно рассталась. Сын рассказал, что тот угрожал матери.

Но, просмотрев видео с уличных камер наблюдения, оперативники вышли на след другого подозреваемого. А через несколько часов задержали его во дворе городской пятиэтажки. Он пьянствовал на детской площадке, при нем нашли нож.

В полиции говорят, что 32-летний мужчина, который подозревается в тяжком преступлении, и погибшая женщина ранее не были знакомы. Объяснить мотивы преступления не смог.

Жил подозреваемый с матерью в стареньком доме. Соседи его боялись, потому что странно себя вел.

А знакомые рассказали, что психические расстройства у него начались после того, как получил контузию в зоне боевых действий, но агрессивным никогда не был. Периодически проходил лечение в стационаре, но последний раз это было больше года назад.

В то же время в поле зрения полиции мужчина ранее не попадал. Назначены ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.

Пока будет продолжаться следствие, он будет находиться в СИЗО. Суд решит, отправлять его за решетку или на психиатрическое лечение.